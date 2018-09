Denuncian graves irregularidades en el arbitraje peruano

En la última edición del programa Fox Sports Radio Perú, el periodista deportivo Eddie Fleischman hizo una grave denuncia en torno a algunas decisiones irregulares que se han venido tomando en la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros), lo cual podrían desencadenar en actos de corrupción.

Fleischman reveló cómo se da la programación de los réferis peruanos en los partidos del Descentralizado 2018. "Hay árbitros que necesitan salir programados y para ello pagan un precio, no plata, sino que la CONAR tiene intereses determinados y por eso, a veces, se programan con más frecuencia a árbitros que se prestan a una cosa y no tanto a otros que no se prestan", indicó.

¿Cuánto cobran los árbitros?

Además, el periodista deportivo de Fox Sports detalló cuánto percibe un árbitro por cada encuentro y cómo es la reparticipación con sus otros colaboradores (asistentes y jueces de línea).

"Los árbitros no tienen sueldo fijo, ganan 1300 soles por un partido, uno de segunda división gana 600 soles, los jueces de línea ganan el 50% del árbitro central. Todos los árbitros corren con los pagos de sus exámenes médicos, pagan el alquiler de la pista de atletismo cuando hay pruebas y los de provincias, en muchos casos, deben de pagar muchos de los cursos", agregó.

Finalmente, en dicho programa se supo que el nuevo presidente de la CONAR, Gianmarco Chiapperini, no es árbitro de profesión y hasta no se les ha presentado a los réferis que dirigen en el fútbol peruano.

LEE ADEMÁS: