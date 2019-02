Fox Sports: "Christian Ramos no siguió en Al Nassr porque no convenció"

La sorpresiva salida de Al Nassr hizo que la prensa siga indagando sobre la actualidad del defensa de la selección peruana, Christian Ramos. En ese sentido, el peridista Eddie Fleischman reveló una opinión de un periodista saudí, quien asegura que la 'Sombra' dejó el club por un "tema de rendimiento".

"Christian Ramos no fue capaz de probarse a sí mismo en Al Nassr el nivel que tenía y no convenció a los hinchas del club, ni al managger Daniel Carreño. No se involucró en los partidos que jugó, tampoco convenció al técnico interino y tampoco convenció al actual entrenador Roi Vitoria. Ramos es rudo, pero no tuvo el nivel esperado, como sus colegas, en la línea de fondo", le manifestó Mohamed Ahdi (editor de la pagina tribuna.com de Arabia Saudí) al panelista de Fox Sports Radio Perú.

¿A dónde va Christian Ramos?

Hace unos días Ramos manifestó que existe la posibilidad de poder continuar su carrera en otras ligas, entre ellas destacan la MLS, la Premier League de Rusia y quizá decida su vuelta al fútbol peruano.

“Me gusta bastante esa liga. Siento que en los últimos años ha mejorado bastante el ritmo de competencia y eso la ha hecho más conocida a nivel mundial”, expresó el exzaguero de Emelec y Gimanasia y Esgrima de La Plata.

