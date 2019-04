Fox Sports: "Alianza Lima se reforzará para el Clausura y prestará algunos jugadores"

Momentos de tensión se han vivido en Alianza Lima durante las últimas semanas. El cuadro de Miguel Ángel Russo atraviesa una crisis de resultados, pues suma 7 partidos sin conseguir victoria alguna. En la Liga 1 se alejaron a 13 del líder Binacional y este fin de semana se viene el clásico.

Sin embargo, para el Torneo Clausura podrían haber cambios. Así comentaron en Fox Sports Radio Perú:"Van a llegar refuerzos para el Torneo Clausura, algunos serán prestados y otros saldrán del equipo", informó el panelista de Fox Sports, Peter Arévalo.

"En algún momento, en el año 93, Cristal forma un plantelazo y no se le dieron los resultados, no funcionó. Cuando tú formas un plantel con una expectativa como para llevarte todo de encuentro y no se te da, claro que hay inseguridad", opinión de Peter Arévalo que fue compartida por el propio Julinho, quien vivió aquella experiencia.

Video: Fox Sports

De otro lado, coincidieron en que el clásico frente a Universitario podría ser un buen punto de partida para que Alianza Lima pueda salir de esa situación negativa de resultados que atraviesa. ¿Será que vence al rival y despega el equipo de Miguel Ángel Russo. Ambos se enfrentan el próximo lunes 15 de abril desde las 8:00 pm en Matute.

