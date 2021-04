Fue el volante tapón, el que ponía la pierna fuerte e inspiraba respeto en la medular de aquel equipo bicampeón de la San Martín bajo la conducción de Víctor “Chino” Rivera en el 2007-2008. Nos referimos a Edwin Pérez, quien, en charla con EL BOCÓN, repasó su hoja de vida en el fútbol, su actualidad como asistente técnico y hasta sus gustos futbolísticos. “Tenía personalidad fuerte dentro del campo, pero no me creía malo. Eso me valió mucho, pero también trajo problemas”, aseguró. Además, recordó que tenían “de hijos” a Alianza Lima, su paso por Sporting Cristal y explicó por qué nunca llegó a la selección peruana pese a su buen nivel de entonces. Todo un personaje del fútbol peruano, quien también consideró a Claudio Pizarro y Juan Carlos Oblitas como prospectos ideales para asumir la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué ha sido de tu vida?

Ahora estoy enrumbado en un proyecto con el técnico Jesús Oropeza con Sport Chavelines. Soy asistente técnico, esperando el despegue como entrenador y dirigir, más adelante, en la Liga1, es la consigna. Por ahora, ya escucharán y verán cosas favorables de Chavelines.

¿Qué técnicos marcaron tu carrera futbolística?

Recuerdo mucho a Alberto Gallardo, Freddy Terno, aprendí mucho de ellos. También de Víctor Rivera, pero si tengo que quedarme con uno es Juan Carlos Oblitas.

¿Por qué?

Pese a que me dirigió en la última etapa de mi carrera en el fútbol, en Sporting Cristal, aprendí mucho. Trabajaba mucho en lo táctico, al jugador lo hacía sentirse seguro. Daba mucha seguridad. Te conversaba un segundo y te cambiaba el chip. No conseguí un título con él, pero crecí mucho. Le guardo mucho respeto y admiración.

¿Cuál es tu perfil de entrenador?

Soy muy táctico. Doy confianza y escucho mucho al futbolista, peo no permito faltar el respeto. Tengo presente el modelo de Juan Carlos Oblitas y Freddy Ternero, es la escuela que me emociona.

¿Cero indisciplinas?

El futbolista debe cuidar su cuerpo, herramienta de trabajo. Hay que crearle buenos hábitos. La disciplina en el deporte es lo único que te ayudará a tener éxito.

"Flemita" también defendió los colores de Sporting Cristal.

PIZARRO, OBLITAS Y LA FPF

¿A quién postularías como presidente de la FPF?

Juan Carlos Oblitas. Es una persona capa, no creo que haya otra persona más preparada que él.

¿Y Claudio Pizarro?

Sería ideal en un futuro por lo que representa para el fútbol peruano. También podría sumarse Roberto Silva, es una persona capacitada. En la Federación debe haber personas de fútbol, no los que obtengan beneficios personales.

¿Qué recuerdos de Christian Cueva en la USMP?

Llegó muy pequeño (16 años) de Huamachuco a la San Martín. Nosotros lo acogimos y apoyamos mucho en su crecimiento futbolístico. La tarea de los más grandes dio resultado al verlo en un Mundial. Nos sentimos contentos por haber aportado en él, como más grandes.

¿Tuviste de compañeros en Cristal a Yotún y Advíncula, quienes recién sumaban minutos en Primera?

Eran chicos con mucha ilusión de ganarse un nombre en Cristal, en el fútbol peruano. Mérito de cada uno, pues valió su esfuerzo. Da gusto verlos consolidados, que hayan ido a un Mundial.

¿El bicampeonato con la San Martín fue el mejor logro deportivo?

Dos años espectaculares. Salíamos a jugar de local y visita con la misma confianza. Los rivales nos miraban con respeto, nosotros arrollábamos. Nos miraban con respeto. Los de experiencia captamos rápido la idea futbolística de Víctor Rivera. Alianza se convirtió en nuestra víctima. Ganamos a River Plate y América en Lima. Ahora hay muchos jóvenes que cargan con responsabilidad.

¿Jairo Concha podría ser el sucesor de Christian Cueva?

Tiene que seguir trabajando en lo mental. Debe sostener su rendimiento. Cueva siempre fue conchudo y atrevido para jugar. Tenía picardía, se la creía. Concha debe creer en su capacidad.

Edwin Pérez solo jugó ante Venezuela en las Eliminatorias al Mundial 2006.

CHEMO Y LA SELECCIÓN PERUANA

¿Por qué Edwin Pérez y John Hinostroza, volante bicampeón con San Martín, no jugó en la selección?

En ese tiempo estaba Del Solar como entrenador. No entendí su negativa. Luego entró Freddy Ternero, me convocó, pero ya la selección no tenía chances de ir a un Mundial. Fue una frustración. Con Hinostroza fuimos bicampeones, jugamos Copa Libertadores, salíamos en el once de todas las fechas, pero no fuimos llamados a la selección. Quedó el sinsabor.

¿Por qué tuviste roces con los hinchas de Cristal?

No tuve problemas con Extremo Celeste, fue con una facción de occidente, quienes siempre me gritaban y yo no aguantaba cosas a nadie. Me hostigaban y buscaban en la playa de estacionamiento, pero nunca utilicé a la prensa para descargar nada. Pero sí deseo aclarar, luego de once años, que no fue con Extremo Celeste, pues hasta colaboré con ellos para comprar un bombo.

¿Por qué no tuviste el mismo éxito que en San Martín?

Futbolísticamente me fue mejor en Cristal que en San Martín, pero no logré nada. Jugué todo un año de central, 72 partidos. Cuando no logras objetivos, no te recuerdan. Ni en mi cumpleaños me llaman del club, pero sí tengo camisetas en mi casa de Cristal y San Martín.

¿Pocos saben que eres hincha de Cristal?

Y es que yo viví en el club, vi el tricampeonato. Siempre soñé con ser futbolista profesional, jugar en Cristal y en la selección, ahora deseo consolidarme como entrenador.

¿Y sueñas con dirigir a Cristal?

En algún momento voy a dirigir a Cristal o San Martín.

¿Quién te apodó “Flemita”?

Me gustaría que el periodista que me puso ese apelativo salga a decirlo. Antes me molestaba, pero tuve que aprender a convivir.

¿Qué opinas de los futbolistas como Deza que desperdician sus condiciones?

Ha sabido escuchar a muchas personas. Ahora tiene menos oportunidades, deben darse cuenta. La carrera del fútbol acaba rápido. Ellos mismos se cierran puertas. Ya dependerá de él.

¿Qué volantes peruanos destacas por su juego?

Aquino y Tapia. Son jugadores diferentes, completos. Me gusta el coraje de Aquino. Tapia también puede jugar de central.