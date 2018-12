​Maestri tras declaraciones de Bengoechea"¿Eso es jugar bien al fútbol?"

El exfutbolista y entrenador de fútbol Flavio Maestri, quien vistió la camiseta de Alianza Lima, hizo una dura crítica al reciente partido en el que el club íntimo cayó con un marcador 4-1 frente a Sporting Cristal.

Recordemos que Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, aseguró sentirse satisfecho con los el desempeño de sus jugadores: Mucha tranquilidad, estoy muy conforme con el rendimiento del equipo, parece una locura después de perder 4 a 1, pero es muy difícil que si se repita el mismo partido, Alianza no gane. Estoy convencido que los muchachos tienen mucho para dar todavía en estas finales. Estoy muy tranquilo. Después del partido que vi, estoy convencido de que tenemos grandes chances de ser campeón".

Pero, contrario a esto, Flavio Maestri habló fuerte e hizo una dura crítica al equipo: "Yo no coincido, con todo respeto, con lo que dijo Beingoechea, para mí no jugó bien Alianza porque falló en las dos áreas, le hicieron muchos goles, no defendió bien ni fue contundente para atacar: ¿eso es jugar bien al fútbol? Para mí Alianza no jugó bien hoy... no tuvo la contundencia para hacer los goles y cuando lo atacaron le hicieron cuatro", sostuvo.

Aquí las declaraciones de Flavio Maestri