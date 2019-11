Luego del empate entre Binacional y Alianza Lima en Juliaca, Flavio Maestri realizó un análisis sobre el rendimiento del equipo dirigido por Roberto Mosquera, que no pudo sacar una victoria que era vital para meterse en la pelea por el título del Torneo Clausura.

“Binacional no apareció. No apareció el equipo que desgasta a sus rivales en Juliaca, que te ataca por derecha, izquierda, que es punzante, no apareció ese Binacional. Hoy tenía que aparecer ese equipo que impone sus condiciones a 3800 metros", afirmó Flavio Maestri durante el programa Fox Sports Radio Perú.

Además, añadió que "Alianza no fue el rival que te desgastó, que corrió todo el partido o que hizo una marca asfixiante, se le presentaron dos penales pero Binacional no demostró ser el equipo que merecía ser campeón ganando el Clausura, Binacional demostró ser el equipo que va a jugar la final esperando al campeón del Clausura”, sentenció el exjugador ‘blanquiazul’ sobre el duelo que quedó igualado sin goles.

Flavio Maestri habló sobre el empate de Binacional y Alianza Lima. (Video: Fox Sports)

Si Binacional obtenía una victoria en casa ante Alianza Lima, sumaba 27 puntos y se ponía a solo dos del líder Universitario puntos, sin embargo, ahora son los ‘blanquiazules’ los que comparten el liderato del Torneo Clausura con 29 unidades al igual que los cremas.

En la próxima jornada del Torneo Clausura, Alianza Lima recibe en casa a Sport Huancayo, que está a solo 3 puntos de alcanzar la cima del campeonato. Por su parte, Binacional deberá visitar una plaza complicada como el Callao, pues chocará ante Sport Boys que se encuentra en zona de descenso y pelea por mantenerse en la Liga 1 para el 2020.

