Maestri revela por qué decidió jugar en Alianza tras dejar Cristal

En medio de un arduo debate sobre el presunto 'arreglo' que tuvieron Armando Alfageme y José Manzaneda con Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente antes de culminar su vínculo con Deportivo Municipal, el ahora panelista de Fox Sports Radio Perú, Flavio Maestri reveló cómo se dio su pase al elenco blanquiazul en el 2004 tras pertenecer a Sporting Cristal.

Maestri Andrade, en su faceta de comentarista deportivo comentó que su salida de Sporting Cristal se dio porque en ese tiempo el club estaba manejado por "personas equivocadas", lo que coincidió con la oferta de Alianza Lima, club con el que se coronó campeón nacional en el 2006.

"Yo siempre jugué en Cristal porque estaba cómodo y siempre me quiso hasta un momento. Tuve un momento de caer en la desgracia de estar con personas equivocadas en el club, me tuve que alejar del club porque estaban las personas equivocadas en el club, que no quiero decir nombres y el único que me llamó fue Alianza, cuando estuve negociando con Cristal", confesó Maestri en Fox Sports.

"El único club que me llamó fue Alianza. Universitario nunca me buscó, ni Sport Boys. Cuando jugué en Boys fue al terminar de mi carrera y porque mi 'viejo' es hincha y casi toda la familia. Cuando terminaba mi contrato recién veía las opciones que habían", acotó.

Maestri: "Nunca arreglé de palabra"

"Mientras tuve contrato nunca he arreglado. Siempre lo hice cuando terminó mi contrato, sí he recibido llamadas. Puede ser que por ahí el jugador baje un poco el ritmo, porque ya arregló de palabra no vaya ser que me lesione los dos últimos meses", sentenció.

Cabe recordar que tras jugar una temporada en el 2008 por Sport Boys, Flavio Maestri volvió a Sporting Cristal un año después en donde terminó su carrera como futbolista

