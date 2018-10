Flavio Gómez: "No queremos forzar los play-off, queremos ganar el Clausura"

Quiere recuperar el paso. Flavio Gómez, volante de Sporting Cristal, reconoce que los dos últimos resultados (empate con Garcilaso y derrota ante Comerciantes) los han complicado.

“Estamos trabajando mejor para seguir bien. En estos dos últimos partidos no nos ha ido bien, pero ahora estamos muy concentrados y enfocados para el reinicio del campeonato y seguir arriba”, explicó Flavio Gómez. Sin embargo, el celeste mantiene claro que son los principales candidatos para quedarse con el título nacional a fin de año.

“El grupo ha estado un poco desconcentrado, pero el receso del campeonato nos viene bien para volver a la concentración máxima y poder sacar los partidos adelantes para campeonar. No queremos forzar los play-off, buscamos ganar el Clausura para que todo sea mucho mejor”, afirmó el extremo de Sporting Cristal.

Afinan detalles

Flavio Gómez también reveló que el plantel tiene claro la idea de juego de Mario Salas desde su llegada al club.

“Nosotros hemos entendido el sistema de juego del ‘profe’ y nos hemos adaptado muy bien. Ahora solo tenemos que jugar concentrados y con las mismas ganas con las que comenzamos el campeonato”, indicó.

Finalmente, la ‘Bomba’ afirmó que, pese a haberse ganado la confianza del técnico y sus compañeros, su objetivo principal es ser campeón con los rimenses. “Yo trabajo día a día para estar en el once, y si no es en el once, estar entre los 18. Si me toca arrancar, trato de hacerlo de la mejor manera para que el equipo vaya bien. Mi prioridad es campeonar a fin de año, ganar estos tres campeonatos”, concluyó.

