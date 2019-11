Flamengo vs. River | Universitario: Ángel Comizzo confesó que su sueño es dirigir a River Plate, pero que es “complicado” [VIDEO]

Ángel Comizzo, estratega de Universitario de Deportes, fue entrevistado por Fox Sports tras los entrenamientos cremas, el DT recordó sus épocas doradas en River Plate, rebelando incluso que sería uno de sus sueños volver al club que más alegrías le dio en su carrera.

‘River en mi vida futbolística fue lo más importante. Es lo máximo que me pasó en mi carrera, viví muchos días felices. (Dirigir a River) Eso es un sueño que es muy difícil, no es fácil eso es complicado, hoy por hoy estoy feliz donde estoy, aquí me tratan realmente bien, vivo bárbaro en esta ciudad’, comentó Comizzo durante un enlace con Martín Liberman.

Para Comizzo el tiempo de Marcelo Gallardo al mando de River Plate debe prolongarse por varios años más ‘Ojalá no se vaya, no lo sabemos sólo eso lo sabe él. Igual los hinchas de River estamos contentos felices, hace muchos años que está en el club, nos han dado mucha alegriás, tiene un equipo que juega bien, tiene dinámica y ojalá se quede muchos años’, agregó el DT de Universitario

La primera final a partido único en los 60 años de historia de la Copa Libertadores enfrenta a River Plate, vigente campeón del torneo, con Flamengo, hambriento de gloria internacional tras alcanzar su primera final en 38 años. Desde el año pasado estaba anunciado Chile para acoger la final, pero la grave crisis social que atraviesa el país austral desde hace más de un mes, con protestas que dejan de momento 23 muertos y miles de heridos por la represión de las fuerzas de seguridad, obligaron a la cambiar la sede a Lima a última hora.

