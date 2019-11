Hoy es el gran día para el Atlético Grau que podría sumar si primer título de ganarle a Sport Huancayo en la final de la Copa Bicentenario que se jugará en el Callao a las 20:00 horas.

El presidente del elenco piurano afirmó a GOLPERU que se siente muy contento por el trabajo que han venido realizando sus jugadores en este torneo, pese a las grandes diferencias de juego con los equipos de primera división. “Nos hicimos fuertes de locales de la mano con el trabajo del comando técnico. Le dimos importancia a dos torneos. Un equipo de Segunda no tendrá la logística de Primera, pero hicimos los esfuerzos ... había una gran voluntad de mis jugadores ”

Por otro lado, Rios resaltó la importancia de este torneo. "Nos ayudó a lanzar la marca de Atlético Grau. El logro tendría que darse por la planificación que se ha hecho este año. Wilmar Valencia tiene una idea clara de como deben trabajar los clubes profesionales”

El equipo de Arturo Rios no solo pelea el título de la Copa Bicentenario, sino que aún tiene chance de subir a primera división de avanzar en los play off y jugar el Cuadrangular de Ascenso 2019. Ello luego de que la Federación Peruana de Fútbol le quite dos puntos y baje al quinto lugar de la tabla de la Liga 2.

Así quedó la tabla luego de la decisión de la FPF de devolverle 1 punto a Santos y quitarle 2 a Atlético Grau:

1. Cienciano (41)

2. Santos FC (41)

3. Alianza Atlético (40)

4. Juan Aurich (39)

5. Atlético Grau (38)

