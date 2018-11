Figuera explicó la derrota de Universitario ante Alianza Lima

Arquímedes Figuera fue uno de los jugadores de Universitario de Deportes que más corrió durante el clásico contra Alianza Lima, el volante venezolano lamentó haber perdido en los minutos finales del partido e incluso se animó a dar una explicación de cómo fue que se les escapó el resultado de las manos.

Faltó marca

'Creo que nos tiramos un poco atrás, ellos tomaron la iniciativa y nos fue mal a nosotros. Fue muy diferente el segundo tiempo al primero. Se luchó hasta el final pero no se pudo. No sé si fue por algo físico (el retroceder las líneas), pero realmente nos costó mucho. Ellos manejaron el partido en la segunda mitad. El primer tiempo fue bastante distinto y no pudimos seguir haciendo ese juego en el segundo', afirmó Arquímedes Figuera en Gol Perú.

Para el jugador de Universitario de Deportes un empate hubiese sido el resultado más justo tras lo visto en el terreno de juego, al final Alianza Lima supo generar más situaciones de gol gracias a el cambio táctico que ordenó Pablo Bengoechea con la entrada de Quevedo y Vílchez, esto no pudo ser contrarrestado por Nicolás Córdova, quien se demoró en reaccionar con alguna variante desde la banca de suplentes.