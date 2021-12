Alianza Lima ya piensa en sus refuerzos para el campeonato local de la próxima temporada y además, se mentaliza en jugar una buena campaña en la Copa Libertadores. En ese sentido, Christian Ramos—que no renovó con César Vallejo— suena como un posible fichaje y al defensor nacional le entusiasma ojos volver a La Victoria.

“Definitivamente ilusiona llegar a un club grande como Alianza Lima. Por ahora, no hay nada firmado pero mañana (hoy) lo más seguro que tendré las cosas más claras”, declaró la ‘Sombra’ para TV Perú Deportes.

De la misma manera, el central de la selección peruana recalcó que le seduce jugar un torneo internacional como la Copa Libertadores. “Lo más importante es tratar de representar bien”, añadió.

Con respecto al interés que mostró Universitario para ficharlo, Ramos desconoce la razón por la cual la administración de la U no mantuvo la conversación. “Bueno, el mismo Jean (Ferrari) ya lo dijo. No sé si hubo molestia o no de parte de ellos por ir a la final, pero yo soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje. No se dio con ellos y ya no vale la pena seguir con el tema”, explicó.

Christian Ramos y su paso por Alianza Lima

El defensor ya tuvo su primera etapa con los íntimos, entre 2011 y 2012. Durante su primero año, que jugó 19 compromisos y marcó en dos ocasiones. Fue parte del equipo que disputó la final nacional de esa temporada, la misma que perdió ante Juan Aurich.

En su segunda temporada, Ramos solo jugó los primeros 3 partidos de Alianza por la Copa Libertadores, derrotas ante Libertad y Vasco Da Gama; y victoria sobre Nacional de Uruguay (la última del conjunto blanquiazul en torneos internacionales).