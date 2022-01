Los movimientos continúan en el fútbol peruano. Y uno de los equipos que sumó un nuevo refuerzo es Atlético Grau, que este domingo le dio la bienvenida a Anthony Osorio, atacante que proviene de Universitario de Deportes y que también tuvo un paso por Deportivo Binacional.

“¡Bienvenido a Piura, Anthony! Anunciamos la contratación de, Anthony Osorio, delantero nacional de 23 años, con pasado en Universitario de Deportes y Binacional. Le queremos desear mucha suerte con nuestra gloriosa alba ¡Vamos, Osorio! ¡Vamos, Grau!”, fue el mensaje del club norteño para oficializar el arribo del deportista.

En Atlético Grau, campeón de la Liga 2 en el 2021, Osorio buscará ganarse la confianza del entrenador Gustavo Álvarez para tener continuidad, algo que no tuvo en el cuadro crema. Con camiseta de la ‘U’, el año pasado, el jugador solo participó de tres encuentros: dos por la Liga 1 y uno en la Copa Libertadores.

Así anunció Atlético Grau el fichaje de Anthony Osorio.

“Siento una gran alegría de llegar a la ciudad de Piura. Para mí, es una gran privilegio defender los colores del Atlético Grau , una institución con una historia exquisita en el fútbol nacional. De mi parte, no me guardaré nada, me daré íntegro para llevar a lo alto, en unión con mi compañeros”, escribió Osorio en una publicación en Instagram, para celebrar su fichaje.

Además de Osorio, Grau también se ha reforzado con Ray Sandoval, Jeremy Rostaing, Raúl Fernández, Luis Álvarez, Francesco Cavagna, Máximo Rabines y Elsar Rodas.

El conjunto albo, por ahora, continúa con sus trabajos de pretemporada, con la mira puesta en su estreno en el Torneo Apertura de la Liga 1. Grau, en la primera jornada, chocara con UTC, el viernes 4 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón.

La publicación de Osorio en Instagram para celebrar su fichaje.