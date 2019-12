Aún no queda claro en que equipo jugará Alberto Rodríguez la próxima temporada. Su presencia esta mañana en los entrenamientos de Universitario no asegura su permanencia en tienda crema para el próximo año. En caso decida no continuar en el equipo de Ate, hay varios clubes que mirarían con buenos ojos su incorporación.

Cesar Vallejo es uno de los clubes que hasta el momento ha sumado más incorporaciones para la próxima temporada. La llegada de jugadores de experiencia y con pasado crema ha sido una constante en sus últimos fichajes. Es por ello que, Chemo del Solar, señaló que le gustaría contar con el “Mudo” dentro de su plantel y reveló que estuvo detrás de dos volantes de la “blanquirroja”.

“Si me dicen que está Alberto Rodríguez disponible y sano, lo traería a ojos cerrados. También he estado atrás de Josepmir Ballón y Wilder Cartagena", sostuvo De Solar en dialogo con RPP.

Alberto Rodríguez lleva sin jugar un partido oficial 422 días. La última vez que el zaguero central completó 90 minutos fue ante Sporting Cristal el 31 de octubre del 2018.