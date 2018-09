Fernando Nogara: "Si quieren que descendamos, que nos digan de una vez"

La bronca es evidente en Fernando Nogara, técnico de Sport Rosario, quien explotó tras la derrota por 2-1 ante Melgar este miércoles en Arequipa. Y es que el entrenador rosarino se mostró muy afectado por el penal cobrado en favor de los rojinegros en el último minuto del partido.

"¿Quieren que descendamos? Que nos digan ahora, todos los partidos sucede lo mismo", expresó enfáticamente el técnico de Sport Rosario, quien criticó la decisión del árbitro Mike Palomino en señalar una falta inexistente a Alexis Arias dentro del área.

"Estamos con deuda, los muchachos hacen un gran esfuerzo y se logra empatar el partido, pero al final nos cobran un penal que no es, no me rompan las pelotas", manifestó el DT de Sport Rosario.

Así fue la cosa

La jugada que desató al bronca de Fernando Nogara fue una supuesta falta dentro del área a Alexis Arias, quien cayó ante la presencia de Carlos Olascuaga cuando se jugaban los descuentos del partido entre Melgar y Sport Rosario. Mike Palomino decidió mal y Patricio Arce transformó el penal en gol.

La derrota complica a Sport Rosario con el descenso. El cuadro huaracino suma 38 puntos en el acumulado y está cerca de la zona roja de la tabla.

Los goles del partido