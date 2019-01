Felipe Rodríguez y el drama que vivió antes de llegar a Alianza Lima, el mediocampista vivió momentos difíciles en Bolivia antes de concretar su llegada al cuadro 'blanquiazul'. Directivos de su exequipo, el Bolivar, tomaron a la ligera su situación, le comunicaron que no seguiría en el equipo a principio de año dejándolo a la deriva.

Jugador no tenía claro su futuro

'Estoy dolido, hay una impotencia tremenda, ya que el miércoles por la noche me llamó un dirigente de Bolívar para indicarme que no estaba en planes. Es una noticia dura que no contarán contigo cuando ya lo sabían desde el 20 de diciembre. Sentí como que me faltaban el respeto a mí y mi familia', aseguró el refuerzo de Alianza Lima en su momento.

Para Felipe Rodríguez hubiese sido de mucho mejor tacto que los directivos le comunicaran antes que no iba a seguir en el equipo, para darle tiempo de encontrar otro destino, más aún sabiendo que tenía un hijo en camino.

'No sé dónde iré a jugar y mi hijo está por nacer, si me decían el 20 de diciembre, yo aceptaba otras ofertas, pero como me lo dijeron el 2 de enero es complicado el futuro. Tengo seis meses más de contrato y veremos la mejor forma de terminar la relación, si no hay acuerdo, yo respetaré lo que tengo firmado', agregó hace dos semanas el futbolista.