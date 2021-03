A Felipe Rodríguez le ha tocado ser el héroe de los partidos en innumerables ocasiones, pero hace pocos días se convirtió en el superhéroe de su pequeño hijo. Precisamente, en la última fecha le tocó ser el superhéroe de carne y hueso del mejor gol en la vida: su pequeño hijo peruano Álvaro. Felipe Rodríguez, delantero uruguayo de Mannucci, charló con EL BOCÓN y nos contó, tras su último doblete conseguido ante San Martín en Matute por la Liga 1, cómo nació la celebración de Batman a su engreído. “Cumplía dos años, así que pude anotar y celebrar con su superhéroe favorito”, comentó el ex jugador de Alianza, quien también recordó su paso por el equipo de Alianza Lima, que le trajo gratos recuerdos.

Empezaste con el pie derecho en Mannucci. Goles y triunfos. ¿A qué se debe?

Todo pasa por la cabeza, la confianza. Volví al Perú para jugar en Mannucci decidido tras haber hablado con Pablo Peirano diez minutos. Me conversó y dio ganas de regresar al fútbol peruano por el proyecto, el crecimiento deportivo e institucional. Mi gran momento se debe a la confianza del entrenador, el grupo humano conformado, la competencia sana y todos estamos guiados por el mismo camino.

¿Conocer el fútbol peruano tras haber jugado con Alianza facilitó la adaptación?

Sí, conocía a todos los equipos, jugadores que enfrenté en el 2009. El conocimiento juega a favor. Después, el trabajo de Pablo Peirano es espectacular. A los 30 años sigo aprendiendo. Hay buena armonía dentro del campo, vamos por buen camino.

¿Qué gol eliges de los cuatro convertidos?

Es difícil elegir uno, todos fueron importantes, pero me quedo con el primero ante San Martín por la dedicatoria a mi hijo Álvaro, quien cumplía dos años. No lo pude ver por la concentración, pero lo hice cuando llegué en la noche a casa con la máscara de Batman. Me emocioné mucho cuando entró la pelota, fui a buscar la máscara de su superhéroe favorito. Mi esposa me contó que le mostró la imagen en televisión.

¿Tenías preparada la celebración?

No tenía pensado, pero hablando con Mauro Guevgeozián, a quién le comenté que no iba a poder ver a mi hijo, me vio triste, y me dijo: “el sábado harás un gol y celebras con la máscara de Batman”. Mauro conoce a mi hijo y sabe de su superhéroe. Pero olvidé de llevarla a la concentración, así que tuve que llamar a mi esposa y la mandó en un taxi. Cuando llegué a Matute, le pedí al fotógrafo del club que la lleve y tenga lista atrás del arco cuando haga un gol.

¿Cuál fue la reacción de tu hijo cuando llegaste a casa?

Estaba despierto todavía, me esperaba con una tortita para soplar juntos la velita. Aparte llegué con la máscara puesta, no lo podía creer. Fue una emoción tremenda. Un partido que quedará grabado para toda la vida. Cuando crezca, será muy feliz al ver el gol con la dedicatoria.

¿Muchos recuerdos tras haber vuelto a Matute?

Cuando estaba llegando al estadio, ya tenía muchos sentimientos encontrados. Se me erizó la piel, minutos de emoción, por todo lo que significó mi paso por Alianza. Cuando fui a vestuarios me reencontré con mi casillero. A la derecha se sentaba Leao Butrón y a la izquierda Rinaldo Cruzado. Luego del partido, les comenté, pues miraba a ambos lados y no estaban. Son recuerdos que quedan en la cabeza y en el corazón. Estoy muy agradecido por todo lo que me tocó vivir en Alianza. Cuando salí a la cancha también se me erizó la piel, pero hoy me debo a Mannucci, es el club que me da trabajo.

¿Los hinchas se preguntan en redes sociales por qué no renovaste?

El cariño con la gente es recíproco. Es un lugar donde me sentí muy cómodo. Por mi parte estaba todo jugado a seguir en Alianza, pero no dependía de mí. Sin rencores ni nada. El fútbol es así.

¿Tendrás de rival a Jefferson Farfán?

Será lindo. Farfán le dará un gran toque de riqueza futbolística a Alianza, al fútbol peruano. Es motivante jugar contra un jugador querido, del pueblo, que clasificó a un Mundial. Todos los equipos y jugadores querrán enfrentarlo, estará muy bueno.

‘Felucho’ Rodríguez marcó un doblete para el triunfo de Mannucci ante San Martín. (Foto: Liga 1)

¿Seguías su carrera futbolística en Europa?

Sí, como a todo jugador sudamericano que estaba en Europa. Después tuve la suerte de jugar con Vicente Sánchez, quien fue compañero de Farfán en Schalke 04 y me hablaba maravillas de Farfán. Vicente me contaba que era jugador distinto como futbolista y persona.

¿Y de marcar un gol a Alianza?

No lo celebro, no hay chance. Por respeto y cariño al club, a los hinchas. Imposible. Si bien me debo a Mannucci, y voy a querer ganar, anotar, pero no celebraré.

¿Sorprendió las salidas de Cruzado y Butrón?

Sí, pero es fútbol. Había muchos cambios dentro de Alianza. Para mí es una lástima, no era la forma de que ellos se vayan dos ídolos del club. Concentraba con Rinaldo todo el año, si ganaba lloraba de alegría, si perdía lloraba de tristeza. Me hubiese gustado verlos jugando con Farfán, el reencuentro entre ellos.

LEE ADEMÁS

-Última Encuesta Presidencial, Resultados: Así va la intención de votos para el 11 de abril

-“Peruanos de m...”: hincha de Independiente explota luego del gol de Carlos Zambrano

-Bono de los 600 soles, LINK: Mira cómo cobrar por Banca Celular HOY