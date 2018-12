Federico Cúneo felicita a Víctor Hugo Carrillo tras ganar la final

El presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, durante la previa a la final de vuelta del Descentralizado había señalado lo siguiente: "Dicen que Carrillo (el árbitro para la segunda final) es hincha de Alianza Lima, pero confío". Luego de haber logrado el campeonato, Cúneo volvió a tocar el tema de Víctor Hugo Carrillo y aprovechó para felicitarlo.

"Yo no dije que Carrillo era hincha de Alianza, sino que la gente del fútbol con la que estoy hace muchos me ha comentado que Carrillo hinchaba por Alianza y está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, también dije que confiaba en su criterio profesional y aprovecho para felicitarlo porque se comportó como un gran juez. No hay una mala intención y, así como hay árbitros que son de unos equipos, también hay periodistas que tienen su club y respiran por la herida cuando digo un comentario respecto a sus elencos con intereses como hinchas", indicó Cúneo a Radio Ovación.

Además, habló acerca del formato del campeonato: "Los títulos tienen implicancias económicas y sobre todo para los jugadores, y por eso es que más me molestaba el formato del torneo. Pueden no tener premios pese a haber sido los mejores durante todo el año, mientras que otros futbolistas que solo la hacen en 2 partidos sí. Esos premios le corresponden a la gente que se ha sacado el ancho todo el año, toda la gente que está involucrada en los clubes se ve perjudicada por una tontería de estas", agregó el presidente de Cristal.

