Federico Cúneo calienta la primera final y arremete contra Alianza Lima

A medida que pasan las horas, la primera final entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Descentralizado 2018, en el coloso de Matute, cobra mucha emoción y tensión. Por ello, el máximo representante del cuadro celeste, Federico Cúneo, espera que el equipo logre la décimo novena estrella institucional debido a la regularidad durante esta temporada y analizó del torneo que quizá incomode en la institución victoriana.

"Pienso que el campeonato está hecho para que alguien pueda improvisar y llegar a ganarle al que ha tenido regularidad en el año, que ha sido nuestro caso. Espero que la próxima temporada esto se cambie, esa sería nuestra posición pero como normalmente estamos en minoría, seguro no se va a hacer porque la mayoría de clubes saben que la única vía por la que pueden campeonar es con este golpe de fin de año. El equipo ha hecho las cosas bien y merece ser campeón ya", declaró el presidente de Sporting Cristal para el programa 'SuperDeporte'.

Sin anestesia

Federico Cúneo expresó su incomodidad con el sistema de campeonato para esta temporada. "Si uno mira la tabla general del primer equipo y reserva, la distancia que tenemos sobre Alianza Lima es de 40 puntos. Si no somos campeones es porque el torneo no quiere que el elenco que ha hecho las cosas bien sea campeón. Tengo amistad con algunos dirigentes de Alianza Lima pero ellos no han ganado ningún torneo en el año, ¿cómo es que tiene la posibilidad de campeonar?", añadió para citado medio.

El máximo representante en La Florida habló acerca del futuro de Mario Salas. "Los rumores son ciertos, porque me han llamado varios periodistas de Chile, pero no se piensa eso porque no hemos recibido ninguna comunicación de Colo Colo. Además, Mario ha declarado que no tiene ningún inconveniente con cumplir su contrato. Estamos enfocados en la final del Torneo Descentralizado 2018 y Copa Libertadores", finalizó.

