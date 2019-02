FBC Melgar se pronuncia sobre posible llegada de Christian Ramos

Podría llegar. El tema del regreso de Chrsitian Ramos al fútbol peruano sigue siendo un misterio, pues Deportivo Municipal estuvo como primera opción para el central de la selección peruana, sin embargo, trascendió la posibilidad de que llegue a un acuerdo con Melgar de Arequipa, equipo que está jugando la Copa Libertadores.

El administrador del conjunto 'Dominó', José Suárez, no descartó una posible llegada de la 'Sombra' a la 'Ciudad Blanca'. "Realmente no me gustaría adelantar nada respecto a la posibilidad de contar con Christian Ramos, porque prefiero hablar cuando esté todo cerrado", declaró en Radio Ovación.

El defensa de la 'bicolor' aun viene analizando las distintas opciones que maneja en Perú, pues como él mismo lo dijo en una entrevista pasada, necesita de un club que tenga una Copa (Libertadores o Sudamericana) por jugar. En tal caso, si Melgar logra su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pasaría a tomar la primera opción del jugador.

En tanto, Deportivo Municipal aun evalúa el tema económico y esperará hasta este miércoles 27 para llegar a un acuerdo.

