FBC Melgar: Roberto Mosquera respondió sobre la posibilidad de dirigir al 'Dominó'

Lo dejó en claro. Luego de la sorpresiva renuncia de Jorge Pautasso a la dirección técnica de Melgar de Arequipa, una lista de nombres empezó a sonar fuerte en las oficinas del Monumental de la UNSA, uno de ellos fue el de Roberto Mosquera que hoy en día se encuentra dirigiendo al Royal Pari en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el extécnico de Alianza Lima dijo que nadie de Melgar se había comunicado con él y que no sabía nada al respecto. "No tengo que hablar al respecto, a mi nadie me llamó de Melgar. Los únicos que me han preguntado sobre el tema son ustedes", expresó en Radio Ovación.

Asimismo, Mosquera dijo estar firme y tranquilo en el Royal Pari de Bolivia con quien el último martes consiguió una victoria ante el Macará de Ecuador en Bolivia y espera clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. "Lo sensato era ganar de local, la idea era asegurar el resultado para poder luego plantear algo serio de visita", agregó.

Finalmente, el técnico peruano dijo que la próxima semana en la Sudamericana esperan seguir teniendo el marcador a favor de ellos. "Nuestro rival es un equipo importante que está peleando los primeros lugares en Ecuador y nosotros somos el equipo más humilde de la Sudamericana y de Bolivia, somos el único equipo boliviano que está vivo en los torneos internacionales". culminó.

