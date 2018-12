FBC Melgar: dos jugadores se despidieron del club y no jugarán la Copa Libertadores

Los cuatro equipos peruanos que jugarán la Copa Libertadores 2019 han cambiado de entrenador. Bueno, tres lo harán en los siguientes días pues todavía no han concretado el fichaje de un nuevo DT. Pero uno de ellos no solo se quedó sin técnico, sino que está perdiendo jugadores.

Hablamos del FBC Melgar, que si no hace nada al respecto (y pronto) verá mermado su plantel de cara a la temporada que viene. Resulta que además de Diego Penny, dos jugadores más anunciaron que ya no seguirán en el conjunto mistiano.

Uno de ellos es Nilson Loyola. El defensa se despidió del club arequipeño y todo parece indicar que continuará su carrera en el fútbol brasileño: el Goiás aparece en el horizonte.

"Agradecer a toda la familia de Melgar por todos estos años maravillosos juntos, donde conocí gente maravillosa que me hicieron sentir parte de la familia rojinegra e hice muchos amigos de buen corazón. A lo largo de todos estos años y con la bendición de Dios logramos cosas muy importantes que quedarán grabadas en la historia del club y de mi persona también", escribió Loyola en su cuenta de Instagram.

"Hoy toca despedirme del club y de una ciudad que me brindó mucho, sobre todo el nacimiento de mi segundo hijo, Muchas gracias por todo, Arequipa y Melgar", continuó el seleccionado.

Otro adiós

Otro que también dijo adiós vía las redes sociales es Emanuel Biancucchi. El primo de Lionel Messi no vestirá la rojinegra en el 2019.

"Agradecer al club FBC Melgar por este hermoso año que me tocó vivir en el club, donde conocí personas maravillosas e hice muchos amigos. Agradecer a toda la gente del club que siempre me trataron muy bien. Gracias a Dios pudimos ganar un título y eso siempre quedará en mi memoria. Hoy me toca despedirme del club pero siempre los llevaré en mi corazón. Un fuerte abrazo a toda la hinchada rojinegra y gracias por el aliento en cada partido", escribió el volante argentino.