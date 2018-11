¿Fabián González será delantero de Alianza Lima el 2019? El jugador responde [VIDEO]

El 2017 no le fue nada bien en Ayacucho FC, donde casi nunca tuvo chances de jugar. Pero este 2018, con perfil bajo y mucho sacrificio, la 'rompió' en la Academia Cantolao donde, hasta el momento, ha marcado 21 goles. Gracias a su buen presente, Fabián González ha despertado el interés de muchos equipos: se habla de que Alianza Lima sería uno de ellos.

Al respecto, sobre ese posible interés del club íntimo, el delantero colombiano expresó que hasta ahora nadie de Alianza se ha comunicado con él.

"Conmigo Alianza no se ha comunicado, no sé nada sobre el tema. He visto que han salido noticias, pero son eso, especulaciones de la gente, todavía no se me han acercado ni dicho nada”, dijo Fabián González a Gol Perú.

Pese a eso, el atacante de 25 años manifestó que no le desagrada la idea de jugar por el elenco victoriano.

“Alianza es un gran club. Pienso que si hay algún interés me lo harán saber al final del torneo, por ahora el Clausura no termina y en estos casos lo mejor es guardar un poco de mesura y esperar que termine el año para ver si la propuesta se hace viable”, apuntó.

En otro momento de la charla, Fabián González dijo que uno de sus planes también es fichar por un club del extranjero, de Europa principalmente.

“Sería un placer ir a Europa, todo jugador se prepara para lograr ese sueño. Ha sido un muy buen año para mí, excelente, me ha ido de la mejor manera. He tenido continuidad, que la venía buscando desde hace tiempo, y he respondido”, apuntó el goleador del 'Delfín'.