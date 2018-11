ExUniversitario lleva 40 días prófugo en Chile por caso de homicidio

El exjugador de Universitario de Deportes, Luis Núñez, ha cumplido 40 días de prófugo de la justicia de Chile. El exatacante tiene una orden de captura en su contra como parte de la investigación por el homicidio de Juan Pinto Vásquez y el atentado contra Mario Albornoz Bustamante, quien justamente lo ha acusado de ser el que realizó los disparos junto a Andrés Vergara.

El 11 de octubre, el fiscal Marcelo Apablaza solicitó la detención de Luis Núñez y su presunto cómplice, pero Lucho Pato presentó un recurso de amparo, indicando que no se le ha permitido revisar la carpeta investigada por la que Luis Núñez está siendo investigado.

La Corte de Apelaciones de Chile le negó esta petición en una votación por 3 a 0. El abogado de Luis Núñez indicó que “Era esperable. No tenía mucha fe en que nos fuera bien, porque lo que busca la justicia es darle prisión preventiva". Además, su abogado ha revelado que Luis Núñez “Tiene ganas de presentarse, pero no lo hará mientras no conozca el detalle de la carpeta. Sabe que hay un hombre que lo acusa, pero también hay otras versiones que se deben escuchar”, indicó.

Cabe recordar que Luis Núñez hace un año salió de prisión y juramentó haber aprendido la lección, pero nuevamente está involucrado en un fuerte caso, esta vez, por homicidio.

