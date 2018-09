Extécnico de Maximiliano Lemos: "Es un jugador muy apasionado"

El momento que vive Maximiliano Lemos en Alianza Lima, es de ensueño. En los últimos dos partidos anotó y sus goles sirvieron para que el elenco blanquiazul asegure puntos importantes ante rivales que complicaron en el torneo Clausura.

Por esa razón, EL BOCÓN decidió comunicarse con Jorge Giordano, quien dirigió a Maximiliano Lemos en Juventud de las Piedras y lo conoce al volante blanquiazul a la perfección.

"Él llegó a Juventud de la Prueba mediante una prueba masiva que hizo el club. Desde que lo vi me di cuenta que era un jugador muy técnico y apasionado por lo que hace. Imagínate hasta jugó Copa Sudamericana con el equipo. Ahora, se que en Perú le ha costado al principio adaptarse porque llegar a un equipo grande es complicado, pero ya se está adaptando. Por eso, le está yendo bien ahora y me alegra mucho", fueron las primeras declaraciones de su ex técnico.

Finalmente, Jorge Giordano se pronunció sobre el buen momento de Maximiliano Lemos en Alianza Lima: "Creo que la manera como lo ha venido llevando Pablo Bengoechea es la mejor. Qué 'Maxi' siendo nuevo y decida patear los balones detenidos en un club grande habla de la confianza que le da su técnico a él. Ahora, que encontró su mejor nivel le irá bien en el fútbol peruano. Envíale un saludo de mi parte", acotó el actual técnico de River Plate de Uruguay.

LEE ADEMÁS: