ExSport Rosario no cobra hace 5 meses y pasó "una triste Navidad"

El descendido Sport Rosario, antes de finalizar el campeonato del 2018 tuvo enormes problemas con deudas. Incluso Sporting Cristal tomó la medida de repatriar a tres de sus jugadores porque llevaban meses sin cobrar su sueldo. Esta situación la vivió Joaquín Aguirre, el exUniversitario de Deportes no cobra hace 5 meses y habló en la víspera a la Navidad.

"Son 5 meses de sueldo lo que me deben. Esto me afecta. No he podido comprarle regalos a mi familia porque no he cobrado. Pasaré una triste Navidad", afirmó el volante para Depor. La mala gestión de la dirigencia le ha perjudicado las fiestas.

Además, Joaquín Aguirre señaló que la dirigencia le había informado que el viernes 21 de diciembre le iban a pagar una parte de la deuda: "Me dijo que el club iba a tener un ingreso de dinero", algo que nunca sucedió, "Al final no hicieron el depósito", agregó el jugador.

Finalmente, el jugador acudirá a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para buscar la forma de resolver el tema: "Me informaron que ellos deberán pagarme antes de que comience su torneo o realizar un cronograma de pagos", sentenció el jugador de 23 años.

