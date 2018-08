Exreferente de Universitario:"Alianza Lima quiso llevarme hace unos años"

El último encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Rosario removió algunos recuerdos de Antonio Gonzáles, quien conversó con El Bocón para confesar detalles de su carrera y algo más. De lo más anecdótico para 'Toñito' es quizás que Alianza Lima haya querido ficharlo, cuando Juan Reynoso era estratega de los merengues.

Mira toda la entrevista a 'Toñito' Gonzáles

¿Fue especial enfrentar a la ‘U’ en Huaraz?

Fueron sentimientos encontrados, ese cariño y aprecio al club de tus amores. Y lo más gratificante fue el detalle del utilero principal Wilfredo Coscco, de acercarse antes del partido y darme mi camiseta de la ‘U’ con mi número y nombre. Me emocioné.

Queda claro que no te fuiste por la puerta falsa de Ate...

Queda claro que uno hizo bien las cosas cuando me tocó aconsejar a los más pequeños, a chicos que ascendían. Ese camarín lo conozco y es muy complejo. Ahí nunca debe haber un solo líder, sino cuatro o cinco. Y si te das cuenta, si hubiera sido líder negativo, no me brindarían muestras de cariño ‘Pajita’ (Coscco), los actuales muchachos del club o los excremas que están en el extranjero como Raúl Ruidíaz y el ‘Orejitas’ Flores.

¿La ‘U’ la tiene difícil con el descenso?

No desciende por nada del mundo. El más grande del Perú no se irá a la baja. Tiene jugadores que pueden sacar esto adelante; además, lo que ha perjudicado ha sido el hecho de no poder contratar. Eso a cualquier equipo lo disminuye pero ahí está, le ganó bien a Boys.

¿Tu mayor deseo es retirarte en la ‘U’?

La ‘U’ es como mi casa y siempre hay ganas de volver, yo quiero terminar mi carrera futbolística ahí. Además, vestir la crema siempre será algo especial. Un sentimiento inexplicable.

Sobre el 'Compadre'

¿Jugarías por Alianza lima?

Tú sabes que en algún momento me quisieron llevar a Alianza y el profesor Juan Reynoso me dijo: “Para qué te vas a ir. Quédate acá. La ‘U’ es tu casa y estás bien en el club”. Me dio gusto que el mejor técnico del fútbol peruano me diga eso.

Estás en Rosario y los resultados se están dando para ser protagonista...

Estamos haciendo un buen campeonato. Estamos entendiendo la idea. Somos un equipo humilde que gana y deja todo en la cancha. Todos corren y dejan todo.

Me decías que es como el Atlético Madrid...

(Risas). Como dice el ‘Cholo’ Simeone, somos un equipo humilde que no puede hacer grandes contrataciones, pero si se cree y se trabaja, se puede.

Con los puntos que le quitaron estarían líderes...

Esperemos que esos puntos se puedan devolver y de alguna manera se ganen en el campo. Los puntos se ganan en la cancha y no en mesa.

