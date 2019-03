Expresidente de Sporting Cristal descartó postulación a la presidencia de la FPF

El actual miembro del Comité de Gobernabilidad de la FIFA y expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, negó la posibilidad de postular al cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cuyas elecciones se llevarán a cabo en diciembre.

"Yo he sido nombrado por FIFA como miembro de una comisión hasta el año 2021 y mi compromiso es honrar esa designación. Por lo tanto, eso de por sí me descarta como candidato a la FPF. No soy una amenaza para Agustín Lozano porque no voy a postular a la presidencia. Tampoco podría serlo si es que hay una intervención de la FIFA, pues se nombran de 3 a 5 miembros independientes", señaló a 'Capital Deportes'.

Además de descartar su postulación, Cantuarias lamentó lo ocurrido con Carlos Benavides quien renunció al cargo de presidente de Sporting Cristal: "Lamento la decisión del 'Chino', es un golpe muy duro para el club. Creo que la gestión que venía haciendo era positiva y permitía continuar con un trabajo de transformación que estaba dando buenos resultados. Entiendo que él venía meditando hace un tiempo atrás esta decisión. Más allá de aceptar el reto de ser presidente, él siempre tuvo en mente un crecimiento profesional que iba de la mano con uno económico".

