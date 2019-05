Expresidente de la Conar dispara contra Diego Haro: "Si los errores son reiterativos, que se quede en su casa"

Disparó con todo. El expresidente de la CONAR, Victor Hugo Rivera habló luego de finalizar la fecha 14 del Torneo Apertura y se refirió a las fallas arbitrales que se presentaron en la jornada de la Liga 1, sobre todo en las de Diego Haro que tuvo una mala actuación en el partido de Universitario y Deportivo Municipal.

Y es que el penal mal cobrado a favor de Universitario, fue analizado por el exárbitro FIFA. "Vílchez y Quintero estaban aislados y ahí primero el árbitro debió ver una buena ubicación, luego muy pocos saben interpretar la reacción del balón. Si hubiese sido brazo el balón moría y no rebotaba como se vio en la acción", contó en el portal web de Fútbolperuano.com

LEE ADEMÁS: Universitario de Deportes | Pablo Bengoechea interesa a merengues para el Torneo Clausura 2019

LEE ADEMÁS: Selección peruana: conoce el precio de las entradas para amistosos ante Costa Rica y Colombia

Asimismo, Rivera no tuvo piedad y dijo que dichas faltas se prestan a una mala interpretación sobre todo si no hay ayuda por parte del asistente. "Si esto es reiterativo en el réferi ,debe quedarse en su casa", agregó en sus declaraciones.

Por otro lado, comentó que la CONAR no está designando bien a los árbitros para los partidos de la Liga 1. "Binacional es puntero y en sus últimos tres partidos han sido dirigidos por árbitros que recién están empezando y no tienen la experiencia suficiente, eso me parece es una falta de respeto", finalizó el personaje.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

“Regatas Lima es más grande que Alianza Lima y Universitario”, aseguró Eddie Fleischman

Solo clubes de Primera División jugarán torneos internacionales: ¿cómo afecta al fútbol peruano decisión de Conmebol?