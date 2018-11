​Exjugador de Universitario quiere volver para ser considerado por Gareca

Uno de los objetivos que tiene Christofer Gonzales es seguir ligado a la selección peruana por un tiempo prolongado, el volante tuvo un buen cierre de Torneo Clausura y consiguió ser convocado nuevamente por Ricardo Gareca. Ahora para seguir siendo llamado por el 'Tigre', espera volver a Universitario de Deportes en el 2019 para destacar y salir campeón.

Quiere vestirse de crema

El buen nivel mostrado por Christofer Gonzales en la última recta del Descentralizado 2018 hicieron que se gane con justicia un nuevo llamado a la selección peruana. Por ello, 'canchita' buscará resaltar con Universitario de Deportes en e 2019 para seguir siendo tomado en cuenta en la blanquirroja la próxima Copa América Brasil 2019 y las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Christofer Gonzales volvió a la selección peruana en los amistosos ante Ecuador y Costa Rica, si bien los resultados no fueron los esperados, 'Canchita' no desentonó cuando le tocó estar en el verde. 'No merecimos perder. Ojalá (mi remate de cabeza) hubiera entrado, a Jeffersón (Farfán) le hicieron un penalazo, creo que cometimos errores en defensa, ellos nos llegaron solo cuatro veces e hicieron tres goles',.