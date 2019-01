Exjugador de Sport Boys: "No me dieron razón concreta de mi salida"

Crifford Seminario ayudó a Sport Boys a subir a primera división en dos ocasiones. La última fue en el 2017, cuando los rosados le ganaron en la final a César Vallejo y pudieron proclamarse campeones del torneo de Segunda División.

Sin embargo, a mitad de año fue echado de Sport Boys y, según cuenta el jugador, nadie le comunicó las razones ni tampoco las maneras fueron las adecuadas. Por ello, Seminario aclara que desde aquel entonces sigue sin equipo y a la espera de una oportunidad.

"Hubo algunas cosas que no se concretaron, Dios sabe por qué hace las cosas y a esperar que se dé algo. En el Boys pasé algo muy raro, me sorprendió, no me dieron una razón concreta para mi salida. Me llamaron por teléfono, nunca frente a frente. Le deso lo mejor a la institución, son 4 meses de agosto a noviembre que perdí, no fueron conscientes, yo seguía siendo parte del plantel y no me reconocieron esa deuda", comentó para Radio Ovación.

"Del plantel del año pasado casi no hay nadie, saquen sus conclusiones, no fueron leales conmigo y con muchos que estuvimos en el ascenso. Sigo entrenando a la espera de una oportunidad", agregó.

Crifford Seminario fue, incluso, el mejor jugador de la Segunda División en el 2017 y fue pieza clave para que Sport Boys esté jugando hoy en Primera División.

