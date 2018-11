Exjugador de Ecuador confía en el bicampeonato de Alianza Lima

Luis Saritama fue uno de los jugadores más importantes para Alianza Lima en el campeonato del 2004, obtenido ante Sporting Cristal. Catorce años después, esta final podría repetirse entre blanquiazules y celestes y el exjugador de la selección de Ecuador confía en el bicampeonato del equipo de Pablo Bengoechea.

Alianza Lima dentro de los mejores

"Me llevo los mejores recuerdos de mi paso por Alianza, fue algo lindo. Ha sido uno de los mejores equipos en los que jugué en el extranjero y fue el primero, lo disfruté mucho y los resultados se dieron por ese cariño de la gente. Después he vuelto por diferentes circunstancias, como por el fútbol y viajes. Me alegra mucho que ahora mismo haya gente identificada trabajando por el bien del club", indicó Luis Saritama a Todo Sport.

Confía en el 'bi'

Pero Luis Saritama está seguro que el bicampeonato es posible para Alianza Lima: "Vi que ganaron el clásico y ojalá puedan campeonar. Tienen un buen equipo y va a estar duro, pero creo que pueden lograr el bicampeonato como en el 2004. Alianza siempre ha sabido jugar instancias finales, nosotros lo hicimos a través de los penales ante Cristal en esa oportunidad. Siempre sentí esa jerarquía que tiene la camiseta, que muchas veces ayuda para sacar adelante situaciones adversas", finalizó el ecuatoriano.

Actualmente, Luis Saritama se encuentra jugando en Deportivo Quito, club con el que campeonó en Ecuador en el 2008, 2009 y 2011.

LEE ADEMÁS