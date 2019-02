Exjugador de Alianza Lima fue oficializado como refuerzo de Unión Comercio

Lo hacen oficial. El equipo de Moyobamba, Unión Comercio, suma a un nuevo jugador a sus filas para este 2019, se trata del exlateral derecho de Alianza Lima, Luis Garro, quien llega el equipo provinciano en condición de préstamo por una temporada y puede hacer su debut en la primera fecha de la Liga 1 ante Universitario.

Las redes sociales oficiales de Unión Comercio dieron a conocer la información, pues le dieron la bienvenida al defensa de 22 años, quien fue campeón con el conjunto 'blanquiazul' en el 2017 dirigido por Pablo Bengoechea y en el 2018 se quedó con el título de subcampeón.

"Le damos la bienvenida al lateral derecho Luis Garro Sánchez, proveniente de Alianza Lima y ahora ya es poderoso", se lee en la publicación del conjunto de Moyobamba. El jugador ya realizó sus primeros entrenamientos con su nuevo equipo y manifestó que espera debutar lo antes posible con Unión Comercio.

"Voy a Comercio porque me presentaron un proyecto lindo y lo he asumido con todo el optimismo del mundo. Aún no sé cuándo podré jugar, espero que todo se dé lo más rápido posible", señaló en Radio Ovación.

