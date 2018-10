Exgoleador de Perú reveló que un árbitro lo expulsó "porque no le caía bien"

En medio de todo lo que pasó el último miércoles entre Leao Butrón y Joel Alarcón durante el encuentro entre Alianza Lima vs. UTC, un exgoleador de la selección reveló otra situación que vivió cuando aún era futbolista profesional.

Nos referimos a Flavio Maestri, quien ahora es comentarista en el programa de Fox Sports Radio Perú reveló que un juez peruano lo expulsó por extrañas razones argumentando después que era porque traía las medias abajo. Esta confesión se dio mientras los panelistas del programa discutían sobre el altercado entre Leao Butrón y Joel Alarcón.

"Se habla mucho en el campo, se dicen muchas cosas. Pero queda ahí. A mí me expulsaron una vez, jugando por Sporting Cristal, por las medias. ¿A quién expulsaron en el fútbol peruano por tener las medias abajo? Estaba con las canilleras y las medias estaban encima de las canilleras", confesó el 'Tanque' en el programa televisivo.

"Me dijo, te expulso porque me caes mal. Si yo voy a la CONAR a decir que me dijo eso, tú crees que me harán caso? Se acuerdan o no, que fue hasta ridículo cuando me expulsaron porque tenía las medias abajo"

¿A qué árbitro se refería Flavio Maestri?

Esto sucedió cuando Flavio Maestri defendía los colores de Sporting Cristal en el 2003. Los celestes chocaban ante Deportivo Wanka y Flavio Maestri fue expulsado por el juez Miguel Magallanes, quien había señalado que el delantero tenía las medias abajo.

Flavio Maestri actualmente es comentarista en Fox Sports

LEE ADEMÁS: