Excampeón con Cristal jugará en Segunda para no enfrentar a club del que es hincha

Su deseo era retirarse en el equipo de sus amores, en el cuadro del que surgió y es hincha, pero inexplicablemente le negaron esa posibilidad al no renovarle el contrato. Así, a Sergio Blanco le llovieron ofertas de otros conjuntos de su natal Uruguay, pero él prefirió fichar por uno que juegue en la Segunda División. ¿La razón? Para no enfrentar a su querido Montevideo Wanderers.

El 'Chapita', entrañable delantero para los hinchas de Cristal, escuadra con la que salió campeón en el 2014 y consiguió el subcampeonato en el 2015, fue anunciado como nuevo delantero del Club Atlético Torque, que este 2019 buscará el ascenso.

“Torque es un equipo organizado y fue una de las prioridades. Pero lo que terminó de inclinar la balanza fue el hecho de no tener que jugar contra Wanderers ya que no estoy preparado para ello”, dijo Blanco a Radio 10.10 de Uruguay.

“Como hincha 'bohemio' me siento feliz de esta decisión, pero no tanto como profesional ya que no pude separar mi carrera del sentimiento. La tres o cuatro propuestas que tuve me querían por las cosas que no me quería Wanderers”, añadió.

El atacante charrúa también era pretendido por Rampla Juniors, Cerro y Plaza Colonia (todos clubes de Primera División), pero al final, por amor al Wanderers, firmó por el Torque.‏