Excampeón con Alianza Lima revela dramáticos momentos en Uruguay

Luis Aguiar fue una de las piezas claves en la obtención del título de Alianza Lima durante la temporada 2017 y su salida de la institución blanquiazul causó demasiada sorpresa en los hinchas. El popular 'canario', quien es un futbolista identificado con Peñarol, regresó a su país para jugar por Nacional de Uruguay en el 2018

Sin embargo, Aguiar jamás pensó vivir una experiencia traumante durante la última temporada en el 'bolso' (como es conocido Nacional de Uruguay en el fútbol charrúa) y en el programa "Tirando Paredes de 1010 AM de Uruguay" rompió su silencio e hizo explosivas declaraciones.

"Me sorprendió dejar el club por las ganas de quedarme en Nacional. Agradezco al presidente (José Decurnex) que me llamó y me comunicó la decisión (no continuar en el club). La gente del club me escribe y me mandan saludos. También están un poco sorprendidos. Fue muy valorable que el presidente me llamara", reveló el exfutbolista de Alianza Lima.

Durante la entrevista, el 'canario' reveló que el plantel estuvo cinco meses sin cobrar su sueldo y espera que los directivos de Nacional de Uruguay puedan cumplir con lo prometido.

"Más refinanciación que estos cinco meses que estuvimos sin cobrar es complicado. En mi caso personal lo voy a hablar con la familia y veremos lo que sucede. La idea es cobrar. Yo ya trabajé y voy a tener que cobrar", agregó Luis Aguiar.



Tiene ofertas

Luis Aguiar admitió que le hubiera gustado tener más continuidad en el pasado campeonato, y que maneja ofertas del exterior. “Mientras que quieran desde afuera, voy a seguir saliendo. En Perú me quieren, pero estoy viendo otras posibilidades", concluyó.

