Futbolista que acusó a Cienciano de soborno es nuevo jugador de Ayacucho FC

Ayacucho FC ya anunció el fichaje de Luis Trujillo, quien buscará cobrar protagonismo en el equipo de Huamanga. Los 'zorros' también han asegurado la permanencia de su goleador Mauricio Montes. No conformes con eso, después fueron en busca de un portero experimentado y ya lo encontraron.

El equipo que conducirá Mario Viera cerró tratos con Exar Rosales, guardameta que este año jugó en la Segunda División defendiendo las sedas del Juan Aurich.

Rosales cobró notoriedad en la parte final de ese campeonato cuando denunció que gente allegada a Cienciano, rival del 'Ciclón en las semifinales, lo había intentado sobornar.

Desde el club cusqueño negaron tajantemente esa versión y amenazaron con iniciar acciones legales contra el cuidavallas. Rosales luchará el puesto con Carlos Grados (exCristal) y Andy Vidal, que renovó por un año más con Ayacucho FC.

El conjunto huamanguino también se hizo de los servicios de Diego Minaya (exUTC), Luis Carranza (de nuevo prestado por Cristal), Marcos Delgado (ex Sport Huancayo), Óscar Guerra (ex Comerciantes Unidos), Cristhian Laura (ExBinacional) y Carlos Preciado (ex Unión Comercio).