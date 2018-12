ExUniversitario y Sport Rosario es nuevo fichaje de Alianza Universidad

Luego de vivir una mala temporada -desde lo económico- con Sport Rosario, pues el club le debía cinco meses de sueldo, ha salido para llegar al recién ascendido Alianza Universidad.

Se trata de Joaquín Aguirre. El exUniversitario de Deportes ha sido oficializado como nuevo fichaje del club de Huánuco, que le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. El defensor ha disputado 19 encuentros con Sport Rosario en el 2018 y solo pudo marcar un gol en toda la temporada.

Cabe recordar que previo a la Navidad, el jugador habló para Depor e indicó que "Son 5 meses de sueldo lo que me deben (en Sport Rosario). Esto me afecta. No he podido comprarle regalos a mi familia porque no he cobrado. Pasaré una triste Navidad", comentaba el jugador sobre la deuda que el club de Áncash tenía con él.

