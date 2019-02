Ex Universitario de Deportes y Sporting Cristal jugará en Real Garcilaso

Incómodo por no haber tenido oportunidades en Universitario de Deportes el año pasado, el polifuncional Adan Balbín decidió fichar por el club Real Garcilaso del Cusco. El también ex Sporting Cristal tuvo muy pocas chances de jugar con los cremas, pero no solo con Nicolás Córdova como técnico, sino también con el argentino Pedro Troglio, quien no siquiera lo consideraba dentro de los 18 convocados a los duelos del torneo local.

A través de sus redes sociales, Real Garcilaso confirmó el fichaje de Adan Balbín y le dio la bienvenida. "¡Bienvenido al Celeste Imperial, Adán Balbín! Con tu aporte la primera estrella en la Década Celeste es posible", informó el club en sus redes sociales. Ahora, el zaguero central y también volante de recuperación se podrá estrenar en la Liga 1, aunque primero deberá aclimatarse a la altura de Cusco.

La bienvenida de Garcilaso a Balbín

Recordemos que el momento cúspide de la carrera de Adan Balbín fue en la Copa América del 2011 en Argentina. En aquella generación de futbolistas, que terminaron llevándose la medalla de bronce después de mucho tiempo, el ahora jugador de Real Garcilaso fue pieza fundamental del equipo dirigido por entonces por Sergio Markarían. Ahora, con una nueva ilusión, Balbín espera retomar ese nivel que lo llevó a la selección.

