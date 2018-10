Ex tricampeón de la 'U': "A Juan Vargas le enseñamos a ser referente"

Luis Guadalupe Rivadeneyra no se anda con ‘chiquitas’ y más aún en este momento crítico de Universitario de Deportes, club que lo vio crecer desde niño y al que lleva en el corazón como un sentimiento inexplicable. El ‘Cuto’ pidió al plantel de jugadores dejar el alma en estos 10 partidos que afrontará la crema para salvarse del descenso. Y de paso le recordó a su amigo y compadre Juan Manuel Vargas que lleve el estandarte del plantel golpeado por los malos resultados.

Vargas dijo en conferencia que no es referente...

¡¿Quééé?! Cómo va a decir eso... Seguro lo ha hecho para salir del paso, porque no es el pensamiento de él. Yo lo estoy llamando mil veces y no me contesta el teléfono. No creo que no haya aprendido todo lo que el ‘Puma’ Carranza y yo le hemos enseñado cuando nos tuvo de compañeros.

El ‘Cuto’ tiene claro de la responsabilidad enorme que tiene el plantel de salir de la incómoda posición en la tabla del acumulado y pide que dejen el alma en la cancha. De lo contrario, que se vayan a su casa. “Los 30 del plantel deben ponerse el overol y sincerarse cada uno. Decirse las cosas en la cara. Acá la unión hace la fuerza y tienen que desahuev... porque la ‘U’ es un club de mucha historia y si no sienten la camiseta, que se vayan a su casa. Que Dios los ayude porque esto puede terminar mal. No quisiera estar en el pellejo de ninguno”, expresó el tricampeón con Universitario de Deportes 1998, 1999 y 2000.

Guadalupe siente que la crema se vino abajo con el correr de los años. “La ‘U’ ha perdido su esencia y esto es una locura, tienen que trabajar de cero con gente de casa. Universitario es mi casa y me duele que haya perdido la identidad. Nosotros nos rompíamos el cul... por la camiseta. Hay que ponerle sacrificio para salir de esta situación, de lo contrario que se retiren”.

Por otro lado habló del técnico Nicolás Córdova. “Es un técnico joven, pero no lo veo humilde. Lo veo altanero, soberbio. Si uno como ser humano comete errores, debe asumirlos y escuchar a los referentes que tienen recorrido y conocen la historia del club. En ese plantel, todos tienen nombre en el fútbol peruano. Que consulte con ellos y eso no quiere decir que se va a rebajar”, comentó.

Por último expresó su malestar por el sector defensivo merengue. “Es que esa defensa sin el ‘Mudo’ no te transmite nada. No asusta. Es fácil atacar y llegarle a la ‘U’. Yo vuelvo a jugar y soy mejor que ese par de zagueros (Schuler-Benincasa) que hay de titulares en Universitario”, concluyó.