No se guardó nada. Fabricio Cabrera publicó una carta dedicada para el presidente del Deportivo Municipal, José Córdova. Esto a raíz de un email que habría enviado el dirigente edil al directorio de la institución.

Según indica el volante de 22 años, el contenido dicho correo sería difamatorio respecto a su salida del club de la comuna. Este hecho ocurrió una vez que se hizo oficial el fichaje del jugador por FBC Melgar.

“Hola Pepe. He recibido un mensaje en el que cuentas una versión falsa de los hechos vinculadas a mi salida de Muni. Quiero decirte y dejarte claro que el que propuso mi salida del club fuiste tú. Propusiste la salida a cambio de una carta en la que mostraba mi incomodidad por los últimos dos años en Muni y en donde expusiera mi incomodidad por la gestión de ciertos dirigentes. Como sabías de mi desesperación por salir de Lima, por los problemas generados por uno de mis hermanos, aprovechaste ese momento para que te acepte las cosas. Me prometiste darme el documento firmado en mi casa el martes a las 5 p.m. Pero, como no les creo nada, fui al club a esperar y como todos los dirigentes de Muni, me quisiste huev.. y huev... Lo lograste y me dijiste que el miércoles a más tardar tendría ese documento”, inicia Cabrera.

Lineas después continua y cuenta detalle a detalle lo sucedido: “el miércoles decidí ir con mi mamá y mis hermanos porque sabía que me ibas a huev... de nuevo y porque quería que ellos mismos te relataran por los malos momentos que hemos estado pasando por la culpa de uno de mis hermanos. Y ¿qué pasó? Mi mamá te contó lo de las amenazas y mi hermano, te rogó que firmes el documento porque, gracias a sus malas decisiones, tenemos problemas permanente con gente complicada. Perdiste los papeles, rompiste los documentos y tengo que reconocer que me molesté mucho porque seguías hueve... Pero nunca hubo ningún tipo de amenaza. Mi mamá lloró con la secretaria del club y le contó todo lo que ha tenido que pasar. Seguramente tu vas a obligar al personal de Muni a testificar a tu favor”.

Finalmente, deja distintos mensajes a los dirigentes, hinchas y hasta el mismo club: “Me hubiese encantado tener la educación que tú tuviste para no pasar el hambre que paso hasta ahora. La diferencia entre tú y yo es que yo aún estoy joven y ahora tengo una oportunidad de seguir mi vida y aprovecharla alejado de una camada de dirigentes que solo le han hecho daño al club. Tú en cambio eres un adulto que solo aprendió a ser vivo y pend... Hoy eres presidente de un club porque engañaron a Reggiardo y porque nadie más quiere entrar y no porque seas un ser con una vida destacada. A pesar de los problemas de pago, di todo por Muni pero por Muni y sus hinchas. No por ustedes sino por la institución. Ustedes son los culpables de que un club de tanta tradición esté jodido como está. Has creado una historia llena de mentiras para difamarme y protegerte tu vida miserable. La diferencia es que yo tengo pruebas y tú no. Te quiero Muni y ojalá te libres algún día de esta tira de ineptos”. remató.