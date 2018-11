Ex futbolista de Alianza Lima se disculpa por usar polémico disfraz

El futbolista de UTC y exjugador de Alianza Lima, Juan Diego Li, que hace unos días estuvo en el ojo de la tormenta por disfrazarse de venezolano vendedor de arepas, con motivo de Halloween, pidió disculpas públicas y confesó no estar consciente de lo que este disfraz podría generar.

"Quiero expresar mis más sinceras disculpas a todos por la foto que subí a mis redes sociales hace unos días. De corazón, les digo que en ningún momento fue mi intención burlame de ustedes, pueblo venezolano. Cuando empecé a ver los comentarios unas horas después de subir la imagen, me di cuenta que el disfraz que utilicé podría prestarse a diversas interpretaciones, una burla o broma de muy mal gusto hacia nuestro país hermano", expresó mediante sus redes sociales.

El futbolista no midió sus actos y es que el disfraz fue tomado como una burla hacia los venezolanos llegados a nuestro país ante la poca oportunidad que tiene en su tierra. Por último Li, lamentó no ser consciente a las críticas que podrías generar disfrazarse de venezolano. "Lamento no haber sido lo suficientemente consciente de lo que este disfraz podría generar", concluyó.