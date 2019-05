Ex dirigido por Miguel Ángel Russo lo defiende tras su fracaso en Alianza Lima

A poco más de dos semanas de la partida de Miguel Ángel Russo de Alianza Lima, un hombre que fue dirigido por el argentino en Millonarios de Colombia, Robinson Aponzá, defendió al estratega y opinó sobre su fracaso en el conjunto 'Blanquiazul'.

"Quizá el profesor Russo no funcionó en Alianza porque el proyecto no tuvo el tiempo necesario. Quizás, Alianza quería resultados y no el proyecto a largo plazo, eso puede haber sido lo que pasó", indicó el delantero de Alianza Universidad en Puro Gol.

Además, añadió lo siguiente: "El profesor Miguel Ángel Russo es un trabajador del fútbol, una persona demasiado ganadora, es un técnico de muy pocas palabras, que siempre te habla para caminar derecho. Acá no se dieron las cosas pero le irá bien con total seguridad donde esté", fueron las palabras de Robinson Aponzá.

Cabe recordar que este domingo a las 15:30 horas, Alianza Universidad y Alianza Lima se enfrentarán en Huánuco. El conjunto 'Blanquiazul' marcha en la quinta ubicación de la Liga 1 con 19 unidades y su rival tiene 3 puntos menos.

Más noticias en otros medios