Ex delantero de Sporting Cristal podría reforzar a Universitario

Faltan pocas días u horas para que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dé el visto bueno a Universitario De Deportes para que, de inmediato, pueda comenzar a contratar para reforzarse en lo que resta del año. La lista de nombres de los posibles fichajes comienzan a sonar; sin embargo, hay uno, de un delantero extranjero, que ha resonado en los últimos días. Se trata del uruguayo Santiago Silva, quien ya jugó en Perú por Sporting Cristal.

El 'Tanque' Santiago Silva tuvo dos etapas en Perú. Primero fichó por la Universidad San Martín, donde fue goleador. Por ello, Sporting Cristal lo fichó un par de años después, aunque su olfato goleador no fue el mismo. No obstante, el atacante no es un jugador caro para el monedero de Universitario de Deportes, que urge por contratar un delantero para lo que resta del año.

tra de las alternativas que maneja Universitario de Deportes para reforzar su frente de ataque es el argentino Germán Denis, futbolista que ha pasado sus mejores momentos en Independiente, en sus comienzos, y luego por Europa. Su último club fue Talleres de Córdova. Se sabe que el espigado jugador no va a seguir en el club de la 'T', y este fin de semana se resolverá su situación. Esperará a los cremas hasta el domingo.

Además de ellos, Pablo Lavandeira es otra de los jugadores que deleitan a Nicolás Córdova para su nuevo equipo. Fabián González, delantero del la Academia Cantolao, también ha sido sondeado por Universitario de Deportes, aunque este tiene propuestas del extranjero.

