Ex Argentinos Juniors es el flamante fichaje de Alianza Universidad

Alianza Universidad sigue sumando nombres de experiencia a su plantel principal para no pasarla mal en la Liga 1 del fútbol peruano. En esta ocasión concretó la llegada de Gianmarco Gambetta, volante nacional que en su momento llegó a defender los colores de Argentinos Juniors en el complicado fútbol 'gaucho'.

Nuevo jugador de Alianza Universidad

'El defensa nacional Gianmarco Gambetta es nuevo jugador de Alianza Universidad de Huánuco, el año pasado vistió la camiseta de Alianza Lima jugando 12 partidos,recibió 4 amarillas y anotó un gol a Binacional', informaron en redes sociales sobre el nuevo jugador del club recién ascendido.

En el 2014 Gianmarco Gambetta llegó al fútbol argentino para defender los colores de Argentinos Juniors, donde jugó ocho partidos y anotó un solo gol. El rendimiento que mostró no era el esperado por eso retorno antes de lo pesado para fichar por Melgar.

Otro refuerzo de Alianza Universidad para esta temporada 2019 es Víctor Rossel, el 'Pituquito' prometió gran entrega en esta nueva experiencia en provincia 'Estaba esperando una buena opción, hablé con varios equipos y ninguno era de mi agrado. Acepté estar en Alianza Universidad porque me hicieron sentir importante y demostraron que me van a necesitar. No tengo problemas del lugar, porque he jugado en la costa, sierra y selva', declaró a Ovación.