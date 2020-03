Loverita Ramírez, exdelantero de Alianza Lima y diversos equipos del fútbol peruano, fue entrevistado por Trome, donde contó una anécdota que le tocó vivir con el DT argentino Jorge Sampaoli, meticuloso y obsesivo entrenador en la táctica que fue campeón de la Copa América dirigiendo a Chile.

“En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto. Me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido donde se veía todos los pases errados que di. Le dije que por qué no ponía los goles que hice y me aclaró: ‘Para mí has jugado muy mal’. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”.

Otra de las anécdotas que contó fue el castigo que le impuso el técnico colombiano Jorge Luis Pinto (recordado por llamar a los jugadores o ir a su casa para ver si estaban ahí) en Alianza Lima. “Vino a buscarme a mi casa y no me encontró. Al día siguiente tenía que ir a Matute, juntarme con mis compañeros y viajar a Brasil a enfrentar a Cruzeiro y Gremio. Yo estaba en terno, con mi bolso en la mano y me avisó que no viajaba”.

Loverita Ramírez se retiró del fútbol en Puerto Rico el 2014, defendiendo la camiseta de Isabela SC. Su último equipo en el fútbol peruano fue José Gálvez el 2006. El 2001 fue goleador del fútbol peruano anotando 21 goles.