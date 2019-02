​ExAlianza, Universitario y Cristal se juntan para campeonato de verano

Aprovechan su tiempo libre para juntarse con sus amigos de infancia y hacer lo que más les gusta, 'patear la pelotita'. Juniors Ross, ex Sporting Cristal, Paolo de la Haza, ex Alianza Lima, y Juan Flores, ex Universitario de Deportes, compartieron equipo en un campeonato privado realizado en el sur.

Paolo de la Haza y Junior Ross siguen en actividad, ambos juegan en la segunda división con Cienciano de Cusco, se conocen desde menores debido a su paso por la Academia Cantolao. La temporada pasada se quedaron a poco de ascender, accediendo al cuadrangular final que se realizó en el Callao, pero no llegaron a conseguir uno de los dos boletos para la Liga 1.

Por su parte, Juan 'Chiquito' Flores ya está fuera de actividad hace buen tiempo, hoy en día al exportero de Universitario de Deportes se le puede ver en campeonatos de fútbol 7, donde algunas veces se da el lujo de dejar los guantes de lado para 'hacerla' de delantero.

Los ex jugadores de Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes se juntaron con un grupo de amigos para jugar un partido de 'fulbito'.