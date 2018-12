Jugó en Alianza durante el 2013 y hoy la 'U' sorprendería con su fichaje

Un nuevo jugador se sumaría al equipo de Nicolás Córdova. En Universitario buscan reforzarse de la mejor manera para la temporada 2019 para no repetir el duro año que tuvieron. Con la renovación de varios jugadores nacionales y extranjeros, también se suman nuevos fichajes y posibles jugadores que lleguen al cuadro crema.

Ahora se trata de Emiliano Ciucci, quien podría llegar a Ate para la siguiente temporada, el futbolista terminó su contrato con Sport Boys del Callao y su próximo destino apuntaría al equipo merengue.

Pues el nombre de Ciucci estuvo en los planes de la U pero no trascendió a más, sin embargo, al descartarse varios nombres, nuevamente volvió a sonar. El plus que tiene Ciucci es que ya tiene la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero, pues en la U ya hay dos asegurados: Denis y Quintero.

Antes de fin de año, se podría dar un nuevo fichaje para los cremas, pues los exámenes médicos para el plantel están programados para el 4 de enero y el inicio de la pretemporada para el 7 del mismo mes.

TAMBIÉN LEE