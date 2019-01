Ex Alianza Lima podría jugar en Universitario de Deportes en el 2019

Desde su natal Argentina, Emiliano Ciucci se dio un tiempo para conversar con EL BOCÓN sobre su futuro una vez que ya ha confirmado que no seguirá en Sport Boys. El volante de contención asegura que su tiempo en la institución rosada ya terminó. Desde la administración no se comunicaron para hacerle saber que no contarían con él. Por ello, su representante "está viendo opciones, pero todavía no hay nada concreto".

El mediocampista confirmó acercamiento con Universitario de Deportes al tiempo que enfatizó en que le gustaría poder llegar a Ate puesto que es un equipo que llena estadios y uno de los más grandes del Perú.

"En cualquier caso, a quién llegara a la 'U' le gustaría. Es uno de los equipos más grande del campeonato. No todos los días se tiene la posibilidad de jugar a cancha llena. Por ese lado a cualquier jugador le gustariá poder estar en ese equipo. No voy a negar de que no hubo (un contacto previo), pero todavía no se ha terminado o llegado nada concreto", explicó el futbolista de 32 años.

En unos días se debe estar definiendo el futuro de Emiliano Ciucci, jugador que pasó antes por Alianza Lima, Real Garcilaso y César Vallejo. El oriundo de Santa Fe está naturalizado con nuestro fútbol y no tendrá problemas en adaptarse. En esa línea, Ciucci aseguró que le gustan los retos y que tiene experiencia en equipos que pelean objetivos grandes.

"Siempre lo digo, desde que llegué a Perú todo me ha ido muy bien... Gracias a Diós me ha tocado estar en equipos competitivos que han peleado cosas", agregó.

Lo cierto es que veremos a Ciucci defender los colores de alguno de los 18 equipos que pelearán el título este año. Porque aunque nos confirmó que también tiene ofertas del exterior, el centrocampista la tiene predilección hacia nuestro fútbol.