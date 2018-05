Problemas con el Estadio Nacional para la final entre Cristal y Huancayo

Sporting Cristal y Sport Huancayo van a disputar la final del Torneo de Verano. La primera de ellas se dará el domingo 6 de mayo en Huancayo, mientras que la segunda está pactada para disputarse el domingo 13 en Lima.

Se esperaba que sea en el Estadio Nacional, pero la FPF está poniendo trabas para que se lleve a cabo dicho encuentro, pues el 29 es el amistoso de la selección peruana ante Escocia previo a Rusia 2018.

El vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, dijo lo siguiente: "Esas cosas no se entienden del Estadio Nacional. No logro entender cuál es el concepto. Por qué, si se va a usar todavía 16 días después, no se pueda utilizar para la final. Creo que estamos siendo en extremo detallistas y no se logra comprender", afirmó a Radio Ovación.

Además, habló de los otros estadios que aparecen como candidatos para que se dispute la final entre Sporting Cristal y Sport Huancayo: "El estadio del Callao, que es el que tiene mayor actividad, está en muy buenas condiciones. Bajo el concepto que impide jugar en el Nacional, podría jugarse en el Gallardo", indicó.

De momento, es Sporting Cristal el que espera la decisión para que el partido se lleve a cabo en el Estadio Nacional como se tenía previsto en un principio.

